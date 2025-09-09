José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, reveló que se ha comenzado con la estrategia “Fuentes que Brillan”, la cual consiste en la rehabilitación integral de las fuentes de la capital.

Esta medida tiene como propósito devolverles vida, color y seguridad a estos espacios para el disfrute de todos los ciudadanos.

"Fuentes que Brillan" busca recuperar las fuentes de Puebla

Asimismo, se dio a conocer que desde la Fuente del Teatro Principal se han iniciado con los trabajos que comprenden una intervención al sistema eléctrico e hidráulico a través de la Secretaría de Servicios Públicos.

José Chedraui Budib reafirma su compromiso con los poblanos

Por su parte, Clemente Gómez Medina, secretario de Servicios Públicos, destacó que la rehabilitación de estos espacios permite generar comunidad y que las familias convivan en un entorno iluminado y seguro.

Es por eso, que con estas acciones, el Gobierno de José Chedraui reafirma su compromiso de ofrecer una ciudad iluminada, moderna y con espacios dignos para todos los y las poblanas.