CFE espera confirmación oficial de la identidad de trabajadores hallados en Huauchinango

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que espera confirmación oficial por parte de las autoridades federales acerca de la identidad de dos trabajadores hallados en Huauchinango, en el estado de Puebla.

Esto ante el reciente descubrimiento de restos humanos en una zona boscosa, cuyos indicios apuntan a que podrían tratarse de los dos trabajadores de CFE que se encuentran desaparecidos desde el 26 de junio de 2026.

CFE espera resultados de las pruebas de ADN a los restos humanos hallados en Huauchinango da acompañamiento a familias

La CFE enfatizó que, si bien las pertenencias y el uniforme hallado en Huauchinango sugieren que serían sus dos trabajadores, hasta el momento esto no ha sido confirmado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda cerca de la autopista México-Tuxpan, a la altura de Texcapa, en donde fuerzas federales, estatales y municipales ubicaron los cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Frente a este acontecimiento, la CFE reafirmó su compromiso de colaboración institucional con las autoridades para así lograr el esclarecimiento de los hechos.

Todo ello, al tiempo que CFE brinda acompañamiento prioritario, solidaridad y cercanía a las familias de Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años.

La desaparición de ambos electricistas aconteció tras haber realizado labores operativas en Huauchinango, Puebla.

Según los reportes, la última ubicación de las dos camionetas institucionales en las que viajaban se registró a la altura de Acaxochitlán, Hidalgo.

Dos días después, dichos vehículos fueron recuperados en la zona de Mesa de Acaxochitlán sin los logotipos de la CFE y sin rastro de los trabajadores.