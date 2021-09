Presidencia confirma muertes en hospital del IMSS en Tula, Hidalgo

México.- La fuerte lluvia que cayó ayer 6 de septiembre en Tula, Hidalgo, dejó personas muertas en un hospital del IMSS, confirmó el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.

Sin embargo, en un tuit el funcionario no especificó en qué hospital es , cuántas personas son y en qué área estaban.

Medios locales señalan que son 10 pacientes del Hospital General número 5 del IMSS:

El vocero de Presidencia aseguró que el presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) está al pendiente de las afectaciones que causaron las lluvias en Tula, Hidalgo.

AMLO dijo en la conferencia mañanera de este 7 de septiembre que el Ejército ya aplicó el Plan DN-III y enviará todo el apoyo que se necesite a las entidades afectadas.

Personal del Hospital General número 5 del IMSS exige oxígeno para pacientes con Covid-19 debido a que hasta esta mañana no había llegado apoyo de ningún gobierno.

Héctor Manuel Arias, médico en el hospital del IMSS de Tula, ha transmitido a través de su cuenta de Facebook los daños de la clínica y cómo está llegando la ayuda poco a poco.

El médico mostró a personal esperando la ayuda en la azotea del hospital, debido a que el nivel del agua, incluso, rebasó el primer piso.

Exigió que el gobierno estatal y federal envíe oxígeno porque en este momento las personas más afectadas son quienes padecen Covid-19 y están saturando al 74 %.

Uno de los especialistas comentó para la transmisión:

“No saben la impotencia que se tiene en este momento, no podemos hacer nada, estamos con las manos atadas, no hay oxígeno. Afortunadamente hay gente que está controlada, pero hay gente que ya no está con nosotros. Lo que queremos es evacuar a los pacientes que están con posibilidad de vivir”.

Médico del hospital de Tula