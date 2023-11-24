Pemex reportó un notable aumento en la producción de gas natural durante los primeros diez meses del 2023, alcanzando un promedio diario de 4 mil 926 millones de pies cúbicos .

Ello representa un incremento del 5.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, este crecimiento se traduce en un aumento de 250 millones de pies cúbicos en los primeros diez meses del año , destacando el impacto positivo de las nuevas incorporaciones a los campos de producción de Pemex.

La producción diaria de gas natural en octubre promedió fue del 4 mil 885 millones de pies cúbicos, registrando un aumento del 3.5 por ciento en comparación con el mismo mes del 2022.

Nuevos campos de Pemex, cruciales para su crecimiento

Los campos terrestres, alineados con la estrategia actual de la administración de Pemex, desempeñaron un papel crucial al contribuir con el 58 por ciento de la producción total .

En tanto, los campos marinos aportaron el restante 42 por ciento.

La visión a futuro de Pemex incluye la finalización de 24 pozos adicionales durante el cuarto trimestre de 2023 para mantener la tendencia ascendente.

La contribución de los nuevos campos en los últimos cinco años es destacable, siendo 14 veces mayor que la aportación promedio de las empresas privadas , que contribuyen con 108 millones de pies cúbicos diarios.