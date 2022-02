Susana Harp es invitada por Alejandro Moreno al PRI

La senadora de Morena Susana Harp fue invitada a unirse a las filas del PRI, por el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno.

Alejandro Moreno señaló que invitó a Susana Harp y a todo su equipo a unirse al PRI por considerarla una mujer talentosa y que tiene “buenas acciones para Oaxaca”.

Además, opinó que no fue correcta la forma de proceder de Morena en la designación de precandidato en Oaxaca.

“Es una mujer con mucho talento, que tiene buenas acciones para Oaxaca y no fue correcto lo que le hicieron en Morena, la invitamos a nuestro proyecto y a todo su equipo” Alejandro Moreno. Dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno: En Oaxaca, Morena impuso a candidato; Susana Harp lideraba encuestas

Alejandro Moreno, del PRI, aseguró que el candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca Salomón Jara fue impuesto por su partido.

Lo anterior, dijo el líder priista, pues Susana Harp lideraba las preferencias en Morena, por lo que consideró como “un acto indignante” que no se hayan respetado las encuestas.

En contraste, destacó que en el PRI se realizó un proceso de selección de candidato de manera correcta y no hubo una imposición.

Por ello, recalcó que todos los aspirantes que externaron su interés por participar en el proceso terminaron apoyando a Alejandro Avilés, actual precandidato del PRI al gobierno de Oaxaca.

Susana Harp desmiente a Mario Delgado: “Lucha por la candidatura de Oaxaca sigue”

La senadora Susana Harp acusó a Mario Delgado, líder nacional de Morena, de “mentiroso” luego de que este afirmara que el proceso para designar candidatura en Oaxaca está cerrado.

“Los ideales de nuestro movimiento son no robar, no mentir y no traicionar. En Tuxtepec, Oaxaca, el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, dijo que el proceso para designar candidatura a la gubernatura de Oaxaca estaba cerrado, esto es mentira”, expresó.

De este modo, Susana Harp aclaró que su lucha por la candidatura al gobierno de Oaxaca continúa en los tribunales.

La senadora confió en que saldrá avante en la decisión y que se respetará la voluntad popular de un 55 por ciento de personas que pidieron candidata.