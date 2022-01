Elecciones 2022: Susana Harp no dejará a Morena; pide revisar criterios porque no hubo paridad al elegir candidatos

Susana Harp aseguró que no piensa dejar Morena luego de impugnar la decisión de Morena sobre el candidato que participará en las elecciones 2022 en Oaxaca; la senadora sólo pide que se revisen los criterios de paridad.

La senadora Susana Harp tampoco pide que nadie salga de Morena y sólo busca que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido revise los criterios que se utilizaron para la elección de candidatos.

“No estoy pidiendo que quiten a Salomón Jara, no me estoy yendo contra ninguna persona, no estoy pidiendo que se divida Morena ni me voy a salir de Morena…realmente lo que yo estoy pidiendo a la Comisión Nacional de Honor y Justicia es que chequen los criterios de cómo se aplicó la paridad de género” Susana Harp, senadora de Morena

Además, dijo en entrevista para Así las cosas que la Comisión Nacional de Elecciones dijeron que en los 3 estados más fuertes para Morena se respetaría a los ganadores de las encuestas. Estos son:

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

Mientras que, en los estados con menos oportunidad para Morena en las elecciones 2022, se aplicaría lo que para ellos representa la paridad de género:

Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Susana Harp aclaró que pide a la Comisión de Honestidad y Justicia que se apliquen los principios de Morena de no mentir, no traicionar y no robar.

Las elecciones 2022 se llevarán a cabo el domingo 5 de junio, se elegirán 436 cargos; 6 de ellos serán de gobernador o gobernadora.

Comisión de Elecciones de Morena aplicó mal la paridad de género: Susana Harp

Susana Harp recordó que Mario Delgado les dijo que se elegiría a los dos candidatos mejor posicionados con las encuestas y después se aplicaría la paridad de género; sin embargo, consideró que este criterio fue mal aplicado.

De acuerdo con Susana Harp, la verdadera paridad de género e igualdad sustantiva es poner a las mujeres que tienen el apoyo del pueblo de acuerdo con las encuestas en los estados donde sí puedan ganar.

Además, aclaró que la paridad es acercar a las mujeres a los cargos de decisión y no solo poner las candidaturas de “tres rosas y tres azules”.

La senadora recordó que de las contendientes de los 6 estados es la segunda mujer con más intención de voto y la más competitiva en el estado con mayor aceptación de Morena para las elecciones 2022.

“La paridad de género no es poner tres y tres como si fuera un ábaco, es apelar a la igualdad sustantiva. Es ponernos a las mujeres donde sí tenemos la posibilidad de ganar…esa hubiera sido la aplicación de la paridad de género” Susana Harp, senadora de Morena

Susana Harp asegura que la Comisión de Elecciones está dividiendo a Morena

Susana Harp declaró que es la Comisión Nacional de Elecciones la que está dividiendo a Morena con el proceso de selección para las elecciones 2022, que calificó como poco clara y transparente.

“El propio partido estaba dividiendo a Morena, y no es el partido…la Comisión Nacional de Elecciones es la que está dividiendo a Morena. Este proceso tan poco claro y transparente está dividiendo a Morena no yo” Susana Harp, senadora de Morena

La senadora compartió que recibió propuestas de otros partidos cuando se anunció que el candidato sería Salomón Jara, pero ella las declinó porque su intención es continuar con Morena.

Asimismo, aclaró que sólo busca que se revise el proceso de selección y no que se anule, pues considera una burla la manera en que se tomaron las decisiones.

Además, compartió que el 26 de diciembre recibió una llamada de Maki Ortiz, aspirante a la candidatura de Tamaulipas, quien le dijo que en la página oficial de Morena había un documento firmado por la comisión el 18 de diciembre.

En dicho documento establecía los nombres de los candidatos para cada uno de los 6 estados en las elecciones 2022, que fue firmado por casi todos los miembros del Comité Nacional de Elecciones, con excepción de Citlalli Hernández.