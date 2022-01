Salomón Jara es el único precandidato reconocido por Morena en Oaxaca

La coalición “Juntos haremos historia por Oaxaca”, liderada por Morena, reconoció a Salomón Jara como el único precandidato registrado para competir por la gubernatura en las elecciones 2022.

Salomón Jara será registrado como precandidato de “Juntos haremos historia por Oaxaca”, integrada Morena, Partido Verde y el Partido Unidad Popular (PUP), tras cumplir los requisitos.

Salomón Jara cumple los requisitos como precandidato

Los integrantes de “Juntos haremos historia por Oaxaca” aseguraron que el Instituto Nacional Electoral (INE) les informó que Salomón Jara cumple los requisitos como precandidato.

Por lo cual, Salomón Jara quedará registrado ante los órganos electorales, tras ser seleccionado por Morena, informó El Universal.

En cuanto a la inconformidad de la senadora Susana Harp Iturribarría, los integrantes de la coalición dijeron que ella tiene derechos de impugnar el proceso de selección de precandidatos de Morena.

Susana Harp y Salomón Jara Cruz (Especial)

Susana Harp impugna candidatura de Salomón Jara

La senadora Susana Harp puso una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, por el proceso interno de selección de precandidatos de Morena.

Según la senadora, Morena no respetó los lineamientos de paridad de género, debido a que ella fue de las mujeres mejor posicionadas para ser candidata por Oaxaca.

Sin embargo, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena desestimó el caso. “Decidió no discutir de fondo la igualdad sustantiva ni hacer valer mis derechos políticos”, denunció Susana Harp.

Ante ello, Susana Harp anunció que impugnará la candidatura de Salomón Jara ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También aseguró que no será candidata si no es con Morena, porque ella no traiciona.

El pasado 23 de diciembre Morena dio a conocer a las personas ganadoras de las encuestas para designar a las y los precandidatos para las gubernaturas en las elecciones 2022.

Para Oaxaca el senador Salomón Jara salió victorioso, pero Susana Harp no aceptó los resultados porque las encuestas señalaban que querían a una candidata mujer, aseguró.