Con la lic. Humberta Marcelo excandidata ala presidencia del municipio de san Pedro Jicayan y activista de ración de género y protectora de la comunidad LGTB de la zona de los Jicayanes y se encuentra este municipio de San Juan colorado, debido que desde el día lunes 27 de junio del presente año,fue detenido el C. César Iván Mendoza alias,Lizeth ya que pertenece ala comunidad LGTB y fue una detención de manera ilegal y sobre todo que lo obligaron a desvestirse y ponerse ropa de hombre ,así también le cortaron el pelo y hicieron un corte de hombre y también ya pasaron los términos constitucionales y sigue en los ceperos de este mismo municipio,donde han violentado los derechos humanos. Ya que la lic. Humberta de manera muy personal retomo el caso porque no es posible que estén violentando y discriminado los gay,trans y demás de la común LGTB. Cuando ya son reconocidos nuestros derechos y mismo en mes de junio de conmemoró el orgullo gay. No dejemos violar nuestros derechos.