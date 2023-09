La saxofonista María Elena Ríos denunció que, bajo corruptelas, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca retiró la medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que llamó a la ministra Norma Piña a no permitir que se ponga en peligro su vida.

A través de un video compartido en redes sociales, la también activista hizo un llamado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a intervenir en su caso.

Esto luego de que la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal promoviera un amparo contra la resolución de la sala que le impuso la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con María Elena Ríos, pese a que se denunciaron las corruptelas, se le retiró dicha medida cautelar “bajo fundamentos legales”.

María Elena Ríos compartió que, junto con sus abogadas, lograron exhibir las corruptelas de Juan Antonio Vera Carrizal para lograr prisión domiciliaria y evitar la prisión preventiva justificada por el intento de feminicidio en su contra.

Sin embargo, la sala que lleva su caso le ha retirado la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que no hay medidas de seguridad que garanticen que Vera Carrizal no busque agredirla fuera de prisión.

Por ello, María Elena Ríos pidió a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, a no dejar que liberen a uno de los autores intelectuales del intento de feminicidio en su contra.

Asimismo, pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, no dejar que salga cuando no se cumplen las medidas de seguridad.

María Elena Ríos reiteró que no se puede permitir que se de de prisión domiciliaria cuando esta medida implica poner en riesgo su vida, la de su familia y hasta de sus abogadas.

“Espero que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el maestro Eduardo Pinacho Sánchez y la ministra presidenta Norma Piña no permitan dejar en libertad a quien no cumple las medidas de seguridad. No puede ponerse en riesgo mi vida, la de mi familia y la de mis abogadas. No se puede dejar en libertad a quien ansía matarnos”

María Elena Ríos