María Elena Ríos denunció que hay complicidad entre el Poder Judicial de Oaxaca y su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal para lograr ponerlo en libertad.

Desde redes sociales, la activista y saxofonista compartió un video en el que denuncia al presidente del Tribunal Judicial de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, por desestimar los señalamientos hacia la jueza María Teresa Quevedo Sánchez.

Esto tras revelar que la jueza estuvo a cargo de casos inportantes en el estado sobre feminicidios y terminó liberando a los presuntos feminicidas.

María Elena Ríos reconoció que se encuentra cansada y frustrada por todas las trabas que le han puesto en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, le aseguró a su feminicida en grado de tentativa, así como al Poder Judicial que no se piensa rendir.

María Elena Ríos compartió que, pese a que se encuentra frustrada ante las arbitrariedades del Poder Judicial, cuando sobrevivió al intento de feminicidio que sufrió fue poner un ejemplo.

La activista resaltó que sabe que la justicia “no se hizo para todos”, pero se ha propuesto poner a Juan Antonio Vera Carrizal como la prueba de que la justicia para las mujeres en México “va a comenzar”.

“Lo que me he propuesto desde que el día en que sobreviví es que, aunque la justicia no se hizo para todos, Juan Antonio Vera Carrizal va a ser la prueba de que la justicia en México para las mujeres va a comenzar”

María Elena Ríos aseguró que hay un pacto para darle impunidad a Vera Carrizar por parte de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez y buscar darle la libertad.

Asimismo, compartió que la jueza informó a su abogada que la audiencia de debate se realizará el próximo noviembre, aunque sabe que tienen que preparar a los testigos.

“La contestación que da la jueza de control a la licenciada Elizabeth es que: ok, no te reboto el proceso de Maria Elena, pero te confirmo que la única jueza sobre ese proceso soy yo y fijamos la audiencia para noviembre...Es inaudito que haga este tipo de arbitrariedades ya que ella sabe muy bien que para llegar a una audiencia de debate se necesita preparar a todos los testigos..., la que tiene que comprobar, encima de la agresión que le hicieron y que la prueba más grande está en mi cuerpo, encima de eso tengo que comprobar con los testigos pero primero preparándolos”

María Elena Ríos compartió que el presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca desestimo la denuncia a la jueza que lleva su caso; sin embargo, la presentará de manera presencial ante Eduardo Pinacho Sánchez.

Resaltó que está molesta por el desgaste que le han provocado, pero no se va a rendir, por lo que le mandó un mensaje a su agresor, Juan Antonio Vera Carrrizal porque va a conseguir “la justicia que me merezco”.

“La verdad me siento muy frustrada y muy molesta pero definitivamente ante todo este desgaste que están provocando porque evidentemente tienen un análisis previo de cómo actúo o de las cosas que hago, a pesar de todo eso yo no me voy a rendir. De una vez se los digo, en especial a ti Juan Antonio Vera Carrizal, yo no me voy a rendir y voya hacer todo lo posible por conseguir la justicia que merezco. Sé que estás acostumbrado a comprar y sé que esta campaña de difamación que has hecho a largo plazo probablemente piensas que te está funcionando, piensas que te va a dar resultado pero no”

María Elena Ríos