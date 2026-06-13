El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informaron que, se iniciaron los trabajos de investigación ministeriales y periciales tras la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, identificado con las iniciales J. A. B. M, quien perdió la vida a consecuencia de estos hechos ocurridos en la región de la Mixteca.

Tras los hechos ocurridos y tener conocimiento del ataque en la región, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca activaron de forma inmediata los protocolos de investigación para delitos de alto impacto e iniciar con las indagaciones pertinentes en el caso.

El Gabinete de Seguridad estatal y federal articularon una respuesta conjunta. (CORTESÍA )

Gabinete de Seguridad activan operativo táctico en la zona

Ante la gravedad del hecho, el Gabinete de Seguridad estatal y federal articularon una respuesta conjunta. Como resultado de esta coordinación operativa, se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables.