Samuel García impugna multa del INE; dice que publicaciones de Mariana Rodríguez fueron espontáneas

México. - Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE multó con más de 55 millones de pesos a Samuel García y a Movimiento Ciudadano por las publicaciones que hizo Mariana Rodríguez, las cuales se consideraron gastos de campaña no reportados.

Este 30 de julio, Samuel García acudió a la Sala Regional del TEPJF para presentar la impugnación de su parte y de Mariana Rodríguez contra la multa impuesta por el INE.

El gobernador electo de Nuevo León recordó que el INE consideró que Mariana Rodriguez le debió cobrar 27.8 millones de pesos por sus publicaciones en Instagram durante el periodo de campaña.

Samuel García detalló que en el documento se denuncian 23 agravios que habría cometido el INE para imponerle la multa por las publicaciones de su esposa Mariana Rodríguez.

Entre los agravios, Samuel García denunció que se vulneró la libertad de expresión de Mariana Rodríguez desde la perspectiva de su vinculo matrimonial.

En los documentos se expone que las publicaciones de Mariana Rodríguez fueron espontáneas y se tratan del quehacer de su vida cotidiana.

Además, que Mariana Rodríguez sólo expuso vínculos personales y familiares, por lo cual, no se trató de una campaña diseñada para su esposo Samuel García como candidato, dice el documento.

Samuel García señaló que en los documentos tuvo que adjuntar fotografías de una pareja ordinaria, para evidenciar que se trató de publicaciones espontáneas y reiteró que Mariana Rodríguez no es un producto.

“Mi esposa no es un producto, Mariana Rodríguez no está a la venta, no tiene precio. Y por supuesto al ser su pareja me apoyó, el matrimonio de eso se trata”

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León