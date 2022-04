Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, aseguró que no descansará hasta hacer justicia para su hija de 18 años, pese a que es humilde.

Debanhi Escobar fue encontrada dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla en Escobedo, luego de cuatro cateos realizados en el inmueble.

Sin embargo, las hipótesis de la Fiscalía de Nuevo León no son consecuentes con los hechos, de acuerdo con el papá de Debanhi, por lo que no descansará hasta encontrar la verdad

Mario Escobar volvió a mostrar su enojo por los resultados de la búsqueda de su hija que terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Reclamó que después de 4 veces de estar en el Motel Nueva Castilla no tuvieron avances pero en la quinta ocasión encontraron el cuerpo de Debanhi Escobar dentro de una cisterna.

Esto durante el homenaje póstumo que sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) hicieron a la estudiante de Derecho.

Ante el resultado, el papá de Debanhi mostró su enojo y aclaró que las autoridades no deberían jugar con su inteligencia.

“Después de cuatro veces de estar en ese inmueble me dicen a la quinta ‘hay un cuerpo’.. No me digas eso, No juegues con mi inteligencia. somos gente preparada, aunque nos vean humildes…No vamos a descansar hasta encontrar la verdad”

Mario Escobar