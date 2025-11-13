La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) entregó a Oliverio Tijerina la Medalla “José María Parás Ballesteros” al Mérito Ciudadano, durante el 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y la docencia.

UANL reconoce la trayectoria de Oliverio Tijerina

Ante catedráticos, estudiantes y familiares, Tijerina recordó a su abuelo, el Dr. Oliverio Tijerina, primer rector autónomo de la UANL, con una reflexión sobre el sentido del conocimiento y el compromiso social:

El conocimiento sin compromiso social es estéril. Las instituciones solo valen si sirven a la gente. Oliverio Tijerina

Desde su actual labor como Director General en la Secretaría de Hacienda, reafirmó su convicción de que la educación, la inclusión y la labor son las bases de la transformación de México.

Mencionó que La UANL, con más de 221 mil estudiantes y 7 mil docentes, sigue siendo la casa donde aprendió que la política empieza con las personas no con los discursos.

Oliverio Tijerina recibe la Medalla al Mérito Ciudadano en la UANL. (Cortesía)

Finalmente, Oliverio Tijerina expresó su agradecimiento al Rector Dr. Santos Guzmán López y al Director Dr. Abraham Hernández Paz, al señalar: