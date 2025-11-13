La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) entregó a Oliverio Tijerina la Medalla “José María Parás Ballesteros” al Mérito Ciudadano, durante el 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y la docencia.
UANL reconoce la trayectoria de Oliverio Tijerina
Ante catedráticos, estudiantes y familiares, Tijerina recordó a su abuelo, el Dr. Oliverio Tijerina, primer rector autónomo de la UANL, con una reflexión sobre el sentido del conocimiento y el compromiso social:
El conocimiento sin compromiso social es estéril. Las instituciones solo valen si sirven a la gente.Oliverio Tijerina
Desde su actual labor como Director General en la Secretaría de Hacienda, reafirmó su convicción de que la educación, la inclusión y la labor son las bases de la transformación de México.
Mencionó que La UANL, con más de 221 mil estudiantes y 7 mil docentes, sigue siendo la casa donde aprendió que la política empieza con las personas no con los discursos.
Finalmente, Oliverio Tijerina expresó su agradecimiento al Rector Dr. Santos Guzmán López y al Director Dr. Abraham Hernández Paz, al señalar:
Recibir esta medalla no es un punto de llegada, sino un compromiso con mi universidad y con mi país.Oliverio Tijerina