El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se comprometió a seguir trabajando en todas las áreas del gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres, atenderla y castigarla con todo el peso de la ley, en el marco del 8 de Marzo (8M).

Así lo dijo al iluminar de morado el Palacio de Gobierno con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“La violencia contra la mujer existe en todo el mundo, en todo México y en todo Nuevo León. Es un problema real que viven millones de niñas y mujeres a diario. Esto no se trata de cantidades. Una sola mujer maltratada, una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola mujer asesinada; una sola es demasiado y no podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y todos tenemos que entrarle a detenerlo”

Samuel García. Gobernador Nuevo León