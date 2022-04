Nuevo León: Directora de Simeprode se desmaya en evento público

La directora del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), Alicia Janeth Lizárraga Cepeda, se desmayó en un evento público en el Parque Fundidora.

Mientras comenzaba a dar un mensaje sobre la presentación de un programa de reciclaje, Alicia Janeth Lizárraga Cepeda se sintió mal y se desvaneció.

Y es que la funcionaria comenzaba a dar su mensaje cuando de manera abrupta se quedó en silencio.

Inmediatamente que empezó a sentirse mal, fue auxiliada por otros funcionarios quienes la bajaron del podio cargándola en brazos .

Una vez abajo trasladada atrás del escenario, Alicia Janeth Lizárraga Cepeda fue reanimada con un poco de alcohol.

Tras unos minutos de ser atendida, Lizárraga Cepeda regresó al podio para dar su mensaje en el evento.

De acuerdo con los reportes, la directora del Simeprode habría sufrido un ataque de ansiedad al iniciar su intervención en el evento.

En dicho evento en el Parque Fundidora estuvo presente el gobernador Samuel García y otros alcaldes del área metropolitana de Monterrey.

Samuel García anuncia programa de reciclaje en Nuevo León

El gobernador Samuel García anunció el programa piloto de reciclaje en Nuevo León.

En su intervención, indicó que con el programa se buscará adquirir nuevos camiones recolectores de basura que cuenten con la división para separar la basura recolectada.

Por lo anterior, dijo, se generarán ingresos para Simeprode y los municipios.

“Por eso hoy me da mucho gusto que tenemos el primer camión separador de basura y que va a empezar en gobierno porque si queremos pedirle a la ciudadanía corresponsabilidad, primero pon el ejemplo, primero reciclas tú, demuestras que no hay corrupción y demuestras que este es un bien público al servicio de la gente y no de un privado”, comentó.

Por su parte, la directora del Simeprode, Alicia Janeth Lizárraga Cepeda, indicó que el camión separador de basura ya se encuentra operando en la Torre Administrativa del Gobierno .

Además, estimó que en mayo lleguen dos unidades adicionales de este tipo que operarán en San Pedro y Monterrey.