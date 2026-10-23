El programa Microcréditos Resuelve y Emprende ha otorgado 3 mil 992 financiamientos por un monto acumulado de 54 millones 19 mil 916 pesos en Monterrey, con el objetivo de apoyar a personas emprendedoras, fortalecer pequeños negocios e impulsar el autoempleo.

Durante la cuarta entrega de apoyos, realizada en el Gimnasio Monterrey 400 por Adrián de la Garza, se destacó el alcance de esta estrategia municipal, puesta en marcha en septiembre de 2025 para ampliar las opciones de financiamiento de quienes buscan iniciar una actividad productiva, consolidar su negocio o incrementar su capacidad de operación.

Monterrey otorga casi 4 mil microcréditos para impulsar pequeños negocios (Cortesía)

Monterrey otorga microcréditos principalmente a mujeres emprendedoras

De acuerdo con las cifras del programa, el 93.51 por ciento de las personas beneficiarias son mujeres, mientras que el 6.49 por ciento son hombres, lo que refleja la participación mayoritaria de las emprendedoras en este esquema de financiamiento.

Otro dato relevante es que 2 mil 186 personas recibieron por primera vez un crédito mediante esta iniciativa, cifra equivalente a aproximadamente el 55 por ciento del total de beneficiarios. Esto representa una alternativa para quienes enfrentan dificultades para acceder a los mecanismos tradicionales de financiamiento.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, contempla dos modalidades: microcréditos grupales para mujeres con negocios activos y financiamientos individuales dirigidos a mujeres y hombres emprendedores.

Microcréditos Resuelve y Emprende ofrece financiamientos sin intereses

En la modalidad grupal, las mujeres pueden acceder a apoyos de hasta 80 mil pesos sin intereses, con un plazo de pago de 16 semanas. Está dirigida a grupos de entre 12 y 40 mujeres que cuentan con actividades comerciales en funcionamiento.

Por su parte, los microcréditos individuales permiten obtener financiamientos de hasta 70 mil pesos sin intereses, con un plazo de 12 meses. Esta opción está destinada a mujeres y hombres de entre 21 y 75 años que cuenten con negocios formales.

Además de los recursos económicos, el programa incluye capacitación, asesoría legal y acompañamiento profesional para fortalecer la administración de los establecimientos, mejorar la toma de decisiones y favorecer la continuidad de los proyectos productivos.

Los apoyos están orientados a negocios de pequeña escala, como tiendas, talleres, establecimientos de alimentos y otros emprendimientos que contribuyen al ingreso familiar y a la actividad económica local.

Las personas interesadas en participar en el programa Microcréditos Resuelve y Emprende pueden consultar los requisitos, las fechas de registro y las condiciones de participación a través de los siguientes medios:

Teléfono: 81 5102 7750.

Correo electrónico: microcreditos@monterrey.gob.mx.

Portal de registro: https://microcreditos.monterrey.gob.mx/.

Redes sociales: Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

Con esta estrategia, el Gobierno de Monterrey busca ampliar las alternativas de financiamiento para pequeños negocios, facilitar el acceso a herramientas de crecimiento y contribuir al fortalecimiento de la economía familiar y las actividades productivas de la ciudad.