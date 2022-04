El domingo 24 de abril se lleva a cabo en Nuevo León el evento Nuevolandia con motivo de la celebración del Día del Niño; Mariana Rodríguez lo planificó y decidió no suspender la fiesta a pesar de los reclamos por el caso Debanhi Escobar.

Durante la mañana de hoy, Mariana Rodríguez promocionó Nuevolandia a través de sus historias de Instagram al tiempo que se sigue defendiendo de críticas que señalan su privilegio y posición social.

Durante la marcha del viernes de 22 abril, a Samuel García y Mariana Rodríguez les reprocharon no encontrar con vida a Debanhi Susana Escobar.

Debanhi Escobar, de 18 años de edad, desapareció el 9 de abril y fue encontrada muerta 12 días después en la cisterna de un motel, mismo que había sido cateado en al menos 3 ocasiones por la policía de Nuevo León.

Las muertes de Debanhi y María Fernanda, la desaparición de otras mujeres así como la ola de violencia de género en Nuevo León han caído como balde de agua fría al mediático gobernador y su esposa influencer.

Mariana Rodríguez apareció en la portada de la revista Quién en el mes de abril de 2022, hecho que ha alimentado la percepción de privilegio al estar en una posición social distinta a la de la mayoría de las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el presidente AMLO no considera que Nuevo León sea un foco rojo en materia de desapariciones; así lo hizo saber en la conferencia mañanera del 22 de abril.

“Nuevo Leon no está considerado entre los estados con más violencia, esto no quiere decir que no haya violencia, pero no está en los nueve estados que consideramos y que se registra más violencia”

AMLO