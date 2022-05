Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, aseguró que no estaba en estado inconveniente al dirigir una sesión del cabildo y que no tiene nada que esconder.

Videos del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, fueron compartidos por redes sociales donde se le ve en una serie de incómodos momentos mientras participaba en una sesión de cabildo vía remota.

El video de poco más de dos minutos muestra a Colosio Riojas hablando desde un restaurante de Nueva York, Estados Unidos, con ciertas dificultades para terminar la sesión.

Este 30 de abril, en la presentación del proyecto “Monterrey, Ciudad de la Niñez”, con motivo del Día del Niño, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que no se encontraba en estado inconveniente.

Explicó que ese día estuvo en una serie de reuniones, y que lo qué ocurrió fue un inconveniente técnico porque no tenía señal y a su celular se le acabó la batería.

“Como lo dije hace un momento, estaba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado inconveniente. Tuve un inconveniente técnico y eso fue lo que pasó”. Luis Donaldo Colosio Riojas

Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que estuvo en un viaje de trabajo por dos días en Nueva York, específicamente, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El video que circula de él sí es en un restaurante, pues explicó que ya había salido de la ONU y en ese momento estaba en una reunión con la delegación mexicana para concretar un encuentro con la subsecretaria Martha Delgado.

“Me salí de esa reunión a una terraza porque no tenía señal para la sesión de cabildo y allá afuera se me acabó la batería, ese momento es el que salió ese video”, dijo el alcalde de Monterrey.

Colosio Riojas también viajó a Nueva York para participar en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales convocada por las Naciones Unidas.

“No tengo nada que esconder”, dice Luis Donaldo Colosio Riojas

Luis Donaldo Colosio Riojas resaltó que a pesar de ese video, su objetivo de trabajo en Nueva York se cumplió, pues llegó a acuerdos con ONU Hábitat.

El presidente municipal dijo que busca que Monterrey sea integrado al programa de ciudades internacionales del proyecto de sustentabilidad de la ONU, pero con un enfoque de género.

“Cualquier elemento se puede tomar mal, sin embargo en mi trabajo, prefiero que hablen los resultados por sí mismos, que se materialicen como todo hasta la fecha”. Luis Donaldo Colosio Riojas

Al final reiteró que no tiene nada que esconder, que seguirá trabajando y que no va a caer en ese tipo de riñas pues no tiene caso argumentar “frente a falsedades”.