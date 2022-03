Luis Donaldo Colosio: No cuidamos el agua y en 30 días no vamos a lograr lo que no se hizo en 30 años

En el marco de los recortes de agua que vive Monterrey, su alcalde, Luis Donaldo Colosio, lamentó que no se haya cuidado el agua, y que en 30 días no se logrará lo que no se hizo en 30 años.

Luis Donaldo Colosio subrayó que en Monterrey, Nuevo León, se vive una crisis de agua, la cual no se cuidó y en 30 días no habrá una solución pues es un asunto de largo plazo.

Desde hace semanas, los habitantes de Monterrey sufren la falta de agua en sus hogares, por lo que ante el enfado han comenzado a protestar.

Nivel de extracción de agua de las presas está prácticamente agotado: Luis Donaldo Colosio

El edil comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que se trata de una crisis grave porque el nivel de extracción de agua de las presas está agotado.

En este sentido, el alcalde del municipio de Nuevo León precisó que solo la presa del Cuchillo “mantiene más o menos la mitad de su capacidad llena”.

Luis Donaldo Colosio subrayó que Monterrey, Nuevo león, es la segunda zona metropolitana más grande y más poblada del país por lo que hay mucho consumo de agua.

Luis Donaldo Colosio: Desde hace 30 años se habló de un proyecto para traer agua

Y es que recordó que hace 30 años, el entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez hablaba de un proyecto del acueducto para traer agua.

Sin embargo, Luis Donaldo Colosio señaló que no se hizo nada desde esa época en materia de infraestructura y ahora la necesidad de agua en Monterrey ya les alcanzó.

“En esos 30 años no se invirtió en infraestructura adicional para poder abastecer la creciente demanda” Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio explicó que se están haciendo pozos someros en los distintos puntos de la metrópoli para extraer agua del subsuelo, pero son medidas de muy corto plazo.

El edil de Monterrey pidió entender que una solución de más largo alcance como traer agua del Pánuco toma tiempo por la infraestructura que se debe de generar.

Indicó que a nivel a municipal se han llevado a cabo medidas como suspender los riegos de áreas verdes en espacios públicos, donde se usan aguas tratadas.

Luis Donaldo Colosio además pidió reconocer que como sociedad “no hemos cuidado el agua de una manera adecuada y responsable”.

Ante ello, el edil de Monterrey resaltó que es urgente una serie de cambio de hábitos en cuanto al consumo de agua y en cuanto al aprovechamiento del recurso híbrido.