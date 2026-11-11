A casi 10 años del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, ubicado al sur de Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reabrió la investigación.

La decisión se tomó luego de que los abogados de las víctimas, entre ellos la docente Cecilia Cristina Solís Flores, presentaran una solicitud para ampliar las indagatorias sobre los hechos ocurridos ante la posibilidad de la participación de otros jóvenes.

Fiscalía de Nuevo León reabre caso del Colegio Americano del Noreste

El Fiscal General, Javier Flores, confirmó que existía un proyecto de inejercicio de acción penal que no fue autorizado por él, razón por la que ordenó la devolución de la carpeta al Ministerio Público para agotar las diligencias solicitadas.

Efectivamente hubo un proyecto de inejercicio que no había sido confirmado por su servidor, a raíz de que se presentó una promoción y con el fin de ser exhaustivos en el desahogo de esa carpeta de investigación, vamos a devolverla ante el Ministerio Público para precisamente dar un servicio al asesor y a las víctimas de ese hecho. Javier Flores. Fiscal de Nuevo León

Colegio Americano del Noreste (Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro)

En conferencia de prensa, reveló que entre los elementos clave a analizar se encuentran videos comprometedores que muestran la presencia de otras personas, cuya posible participación y responsabilidad determinará la autoridad.

Aunque la investigación será retomada, el funcionario aclaró que aún está pendiente el trámite formal para turnar nuevamente el expediente a la unidad correspondiente.

¿Qué pasó el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste?

El 18 de enero de 2017, un joven de 15 años ingresó armado al Colegio Americano del Noreste.

El estudiante disparó contra la docente, Cecilia Cristina Solís Flores, de 24 años, y tres de sus compañeros; posteriormente se quitó la vida.

El perpetrador murió horas después de ejecutar el ataque que dejó una huella imborrable.

Cecilia, la maestra, permaneció hospitalizada durante más de dos meses debido a las lesiones que sufrió. Murió el 29 de marzo de ese año.