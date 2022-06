Aunque Samuel García reprochó que lo culparan por la escasez del agua en Nuevo León, Federico Arreola García comentó que ssi lo destruyen en redes es porque no le perdonan que no revise los pozos ilegales.

De acuerdo con Federico Arreola García, el tema más sonado en redes después de las elecciones del 5 de junio es el problema del agua en Nuevo León, el cual no le perdonan a Samuel García.

Ante la sequía, la falta de lluvia, las altas temperaturas y la falta de agua en las presas en Monterrey se han comenzado a realizar cortes de agua de las 4 a las 10 de la mañana.

No hay agua en Monterrey, pero el pasto del campo de golf de Las Misiones es regado todos los días (VIDEO)

Federico Arreola García destacó que al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo destruyen en redes pues no le perdonan los cortes de agua porque no ha revisado pozos ilegales.

El director adjunto de SDPnoticias dijo a Ciro Gómez Leyva que se trata del tema más comentado en redes después de las elecciones 2022.

Asimismo, lamentó que la polémica se esté generando en Nuevo León, que es un lugar donde se supone tendrían que haber una punta de lanza a la oposición.

“El tema de los cortes de agua allá es todo un drama. Solo hay agua de 4 de la mañana a 10. O sea, sólo 6 horas de agua que no alcanza para llenar tinacos”

Federico Arreola García destacó que en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, la gente ha tenido que aprender a reciclar el agua de las lavadoras “para poder bajarle al baño”.

Incluso, subrayó que el tema es tan fuerte que el influencer Poncho de Nigris hizo un tutorial de cómo instalar un tinaco.

Al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo destruyen en redes al no perdonarle los cortes de agua, porque no ha revisado los pozos ilegales, señaló Federico Arreola García.

El analista de redes abundó que las redes sociales de Samuel García se han llenado de comentarios negativos: “Mentadas de madres, quejas y sobre todo peticiones de que haga algo”, dijo.

Ante ello, abundó Federico Arreola García, el gobernador Samuel García “se quejó horrible de que le mentaran la madre” en un video que se ha vuelto viral no solo en Nuevo León, sino en todo México.

Además, el gobernador le echó la culpa del problema del agua y los cortes a su antecesor Jaime Rodríguez “el Bronco”.

En este sentido, Federico Arreola García abundó que los comentarios en redes, a parte de las burlas y mentadas, son básicamente que siguen saliendo videos polémicos sobre el agua

Por ejemplo, sostuvo, hay un video en el que se observa el riego de un campo de golf en el área metropolitana de Monterrey a las 11 de la mañana, cuando se supone que a esa hora ya no debería de haber agua.

Federico Arreola García indicó que a Samuel García lo destruyen en redes ya que no le perdonan los cortes de agua y que no ha revisado pozos ilegales.

El director adjunto de SDPnoticias sostuvo que aunque Samuel García dice que no es su culpa, en redes dicen que los cortes sí son su culpa.

Y es que le recordaron que el que hayan pozos ilegales sí es su culpa, así como que no negocie con las empresas refresqueras y cerveceras que tienen sus propios pozos.

“El hecho de que hayan pozos ilegales es tu tema... Y que las empresas refresqueras, cerveceras, tengan pozos, legales, ilegales, que usan muchísima agua y (Samuel García) no sea capaz de sentarse con ellos para ver como ceden a la población... Eso sí es culpa suya”

Federico Arreola García se quejó de que hasta a su esposa, Mariana Rodríguez le mentaran madre, cuando ella no tiene un sueldo y un nombramiento.

“Dijo que (Mariana Rodríguez) no tiene sueldo, no tiene nombramiento... (que) ella no es funcionaria, cuando la hemos visto hasta darle órdenes a la policía”

Federico Arreola García