El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó que le mientan la madre porque no hay agua y ahora tampoco luz, “ahora resulta que es mi culpa”, dijo.

Samuel García se quejó en conferencia de prensa que ha recibido insultos por parte de los ciudadanos de Nuevo León en sus redes sociales, primero por el abasto de agua y luego porque tampoco había luz.

Cabe recordar que Nuevo León enfrenta una de las crisis de agua más fuertes de los últimos años, donde hasta el uso de agua potable se ha tenido que restringir a ciertos horarios.

El momento de la queja fue captado por Los Reporteros MX, quienes compartieron el fragmento en el que Samuel García acusó que le mientan la madre por situaciones que no le competen.

“Y ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz, ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE.

Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua, pues no señores”.

Samuel García