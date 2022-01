Federico Arreola: Debe sancionarse a Mariana Rodríguez y a Samuel García por llevarse a un niño del DIF por un fin de semana

Federico Arreola consideró que debe sancionarse a Mariana Rodríguez y a Samuel García por llevarse a un niño del DIF a su casa por un fin de semana.

Mariana Rodríguez y a Samuel García se llevaron a un niño del DIF por un fin de semana, lo cual debería ser sancionado, consideró Federico Arreola.

En entrevista con Adela Micha, en El Heraldo Radio, el periodista lamentó que sigan gobernadores malos al frente de Nuevo León.

Federico Arreola relató que Mariana Rodríguez y a Samuel García se llevaron a su casa a un niño; solo adoptaron un fin de semana y lo presumieron en sus redes.

El periodista subrayó que numerosos psicólogos especialistas han concluido que si Mariana Rodríguez y a Samuel García no van a adoptar al niño no pueden sacarlo de su ambiente que es en este caso el DIF de NL.

Federico Arreola reprochó que sobretodo porque se trata de un niño vulnerable, que tiene una enfermedad seria “y llevártelo para usarlo como propaganda política... es absolutamente inmoral lo que hicieron”.

“Ellos no taparon al niño, dieron a conocer la identidad del niño lo que es ilegal”

El también analista político abundó que escribió a Mark Zuckerberg diciéndole que debe cancelar la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez porque lucra con la imagen de un niño.

Federico Arreola señaló que si bien Mariana Rodríguez lo hace para mejorar la imagen de Samuel García, al mismo tiempo le incrementan los seguidores y vale más su cuenta y vende.

“Ellos (Mariana Rodríguez y Samuel García) no tienen la intención de adoptar nada, ellos simplemente están payaseando”

Federico Arreola recordó otros hechos “solidarios” que ha hecho Mariana Rodríguez como cuando se cortó el pelo, en Instagram.

No obstante, reclamó que sólo se trató de un corte de pelo “a la italiana” y no se quedó completamente rapada que es la suerte de quienes reciben tratamientos contra el cáncer.

Y ahora con el permiso de Mariana Rodríguez de llegarse a un niño del DIF a su casa es grotesco y va en contra de las políticas de Meta, empresa de Mark Zuckerberg... Meta controla Instagram.

“Esto es particularmente grotesco porque es ilegal y es un niño del que están abusando... un niño muy vulnerable... No se vale”

Incluso, señaló que una columnista de SDPnoticias, que es psicóloga, tachó a la influente y al gobernador de Nuevo León de “miserables” por exhibir al bebé como “mono cilindrero”.

Y es que si Mariana Rodríguez y a Samuel García querían adoptar al menor, que lo hagan pero eso debe quedar en su vida privada.

“Utilizar a un menor de edad como propaganda política que tambien tiene un beneficio para Mariana no es correcto es tremendamente inmoral (...) Y no solo no estuvo bien, es algo que se se debe sancionar”

Federico Arreola