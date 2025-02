El cuerpo de Ana Carolina Saucedo Bahena fue localizado el lunes 10 de febrero, 3 días después de su desaparición en el Cerro de Las Mitras donde, de acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, acudió de manera voluntaria.

Así lo aseguró el vicefiscal del Ministerio Público que Nuevo León, Luis Enrique Orozco, quien resaltó que, de acuerdo con datos obtenidos de la telefonía, se sabe que usó servicio de Uber hacia dicha zona.

Las investigaciones sobre la muerte de Ana Carolina Saucedo Bahena, así como las razones por las que llegó al cerro de Las Mitras.

Ana Carolina Saucedo Bahena: Fiscalía de Nuevo León resalta que subió por su voluntad al cerro de Las Mitras

En entrevista para Telediario Radio, el vicefiscal Luis Enrique Orozco detalló que existe información que comprueba que Ana Carolina Saucedo Bahena ingresó al Cerro de Las Mitras de manera voluntaria.

Esto se confirma con el registro de su ingreso, pues al entrar se solicita que se dejen sus datos.

“Sí, en este caso de Ana Carolina, Luis, la información que tenemos es que ella acudió voluntariamente, al parecer, a un cerro. De ello incluso dejó evidencia en un documento que consta en la carpeta de investigación. Hay un registro documental de las personas que ingresan a ese sitio, y aparentemente ella dejó constancia de su ingreso a ese lugar. Es decir, un guardia de seguridad habrá solicitado sus datos y ella los habrá proporcionado” Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público que Nuevo León

Ahora la fiscalía investiga si Ana Carolina ingresó sola o acompañada al sitio, así como las razones por las que llegó a la zona.

Asimismo, se resaltó que la Fiscalía de Nuevo León tiene diversas hipótesis sobre la muerte de Ana Carolina Saucedo Bahena, entre las que se encuentran:

buscó aislarse voluntariamente

sufrió un accidente

fue objeto de una agresión

“Hay muchas hipótesis que están todas en proceso y análisis, tratando de establecer cuál de ellas se ajusta al caso concreto” Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público que Nuevo León

Ana Carolina Saucedo Bahena habría usado Uber para llegar a Cerro de Las Mitras

Por otra parte, la Fiscalía de Nuevo León informó que Ana Carolina Saucedo Bahena realizó un viaje en Uber con dirección al Cerro de Las Mitras en pasado viernes 7 de febrero, último día que se le vio con vida.

“Hay información sobre el uso de un Uber. Hay información sobre el registro a este cerro. También hay información relacionada con la telefonía, ya solicitada a la compañía concesionaria del teléfono que ella utilizaba, y toda esta información permite establecer algunas de estas hipótesis. No, no puedo revelar el sitio exacto por obvias razones.” Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público que Nuevo León

Sin embargo, esta no fue la última ubicación del celular de Ana Carolina, pues, de acuerdo con la información registrada por el celular, su última localización no coincide con el Cerro de las Mitras, sino con otro punto distinto que no puede ser revelado “por obvias razones”.