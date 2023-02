El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno no dará permisos para que la planta de la automotriz Tesla sea instalada en el estado de Nuevo León, pues afirmó que no es factible si no hay suficiente agua.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 24 de febrero, AMLO insistió que “no hay agua” en Nuevo León, a fin de justificar que la planta debería estar en otro estado donde sí haya ese recurso.

“Si no hay agua, no. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible.” AMLO

Al ser cuestionado si la planta debería estar en el sur del país, AMLO respondió que debe estar en donde haya agua.

11 estados ansían que Tesla llegue a su territorio

Cabe recordar que son 11 los estados que hasta ahora buscan que la planta ensambladora de autos eléctricos de Tesla se ubique en su territorio.

Estos estados son:

Chihuahua

Veracruz

Michoacán

Durango

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

Hidalgo

Estado de México

Oaxaca

AMLO recordó que ejemplo de que no se puede establecer en un lugar donde falta el agua es la cervecera Constellation Brands, que en lugar de Mexicali, Baja California prefirió hacer su planta en Veracruz.

También recordó el caso de La Laguna, donde prefirieron optar por cultivar alfalfa en beneficio de Lala, pero ello requiere de mucha agua.

“No podemos seguir con la misma política, lo que se hizo en La Laguna que se opta por la siembra de la alfalfa que requiere mucha agua para producir leche y se desarrolla económicamente. Lo que paso con Constellation en Mexicali” AMLO

AMLO recuerda que Nuevo León “es víctima de su éxito” y la reciente sequía

AMLO recordó el episodio en el que Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha señalado que esa entidad es víctima de su propio éxito para justificar la falta de agua ello debido a un mayor consumo y la migración de personas que llegan trabajar ahí.

“En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua ¿Por qué no hay agua en Nuevo León o por qué no alcanza el agua ? Porque ha habido crecimiento.” AMLO

Pendiente la charla entre AMLO y Elon Musk por Tesla

AMLO dijo que va a pronto va a tener una conversación con Tesla. Sin mencionarlo, hay una charla pendiente con Elon Musk.

“Vamos atener una comunicación con ellos, pronto, muy pronto, para ponernos de acuerdo porque sí nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos, pero queremos también cuidar el territorio, no destruir el territorio, garantizar que no le falte agua a la gente porque el pueblo tiene que estar por delante”, justificó.

Insistió en que si una inversión es grande implica más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, etcétera.

AMLO dijo que aún están por conocer por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un análisis sobre el agua en este año, no obstante, espera que la sequía no sea tan severa este año.

Cabe recordar que una de las propuestas es que Tesla se pudiera establecer cerca de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Samuel García afirma que sí hay agua y que no están en riesgo las inversiones

En días anteriores, Samuel García y su secretario de Economía, Iván Rivas Rodríguez, dijeron que sí hay agua para las industrias y que no hay riesgo para las inversiones.