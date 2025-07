Nautica Residences by Naúma anunció la ampliación de su desarrollo con The Villas Collection, una nueva fase que incluye once villas de dos niveles con jardines privados, terrazas y albercas integradas, alejándose del diseño vertical de la etapa anterior.

Diseño exclusivo y autonomía

Aunque las villas están dentro de las torres residenciales existentes, ofrecen espacios más amplios y un esquema habitacional independiente, manteniendo los servicios y la administración del complejo bajo el concepto hotel living característico del proyecto.

Construcción y visión

La edificación comenzará a finales de 2025 y concluirá en 2028, coincidiendo con la entrega de la primera torre del plan maestro. Esta expansión mantiene la ubicación privilegiada frente a la laguna Nichupté y busca fortalecer una comunidad cerrada sin perder conexión con Cancún.

Impacto económico y posicionamiento

Además de su atractivo inmobiliario, el proyecto generará empleos directos e indirectos durante su construcción y beneficiará sectores como comercio y turismo. Nautica Residences reafirma así su lugar como uno de los desarrollos más destacados del Caribe mexicano, con un producto que responde a la demanda de exclusividad y conexión con la naturaleza.