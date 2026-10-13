La dirigencia de Morena en Hidalgo, encabezada por Marco Antonio Rico Mercado, informó que presentó una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades para solicitar que se investigue un presunto esquema de intermediación y simulación fiscal relacionado con la adquisición y financiamiento de un inmueble en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, vinculado con Carolina Viggiano Austria.

La denuncia de hechos y la aportación de información como tercero colaborador fiscal fueron respaldadas por senadores y diputados federales de Morena.

De acuerdo con los señalamientos del partido, las operaciones bajo investigación podrían involucrar empresas presuntamente utilizadas para encubrir el origen y destino de recursos, por lo que solicitaron rastrear los movimientos financieros y determinar quiénes fueron los beneficiarios económicos.

Morena Hidalgo pide investigar presunta simulación fiscal ligada a Carolina Viggiano

Según la información presentada por Morena, la denuncia solicita investigar posibles irregularidades con fundamento en los artículos 69-B y 69-B Ter del Código Fiscal de la Federación, relacionados con operaciones presuntamente inexistentes y con la identificación de quienes participan en ellas.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V. y Corporativo Awiki, S.A. de C.V., señaladas por los denunciantes como posibles intermediarias en las operaciones. Morena sostiene que dichas compañías habrían sido utilizadas para ocultar el origen o destino real de los recursos, aunque estas acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

El inmueble señalado se ubica en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La información presentada por el partido vincula a Alma Carolina Viggiano Austria con su adquisición y señala que Corporativo Awiki aparece como contratista del Gobierno de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira Valdez, esposo de la legisladora.

Asimismo, Morena indicó que Juan Pablo Beltrán Viggiano y Diego Beltrán Viggiano registraron esa dirección como domicilio fiscal. Por ello, pidió esclarecer la participación de las personas y empresas mencionadas en las operaciones relacionadas con la propiedad.

Morena Hidalgo pide investigar presunto esquema fiscal ligado a Carolina Viggiano (Cortesía )

Morena exige rastrear recursos y determinar beneficiarios del inmueble

Como parte de la denuncia, los representantes de Morena solicitaron a las autoridades fiscales y judiciales investigar la ruta del dinero y la ruta del beneficio, con el propósito de identificar a los beneficiarios económicos reales, así como a quienes habrían realizado los pagos o participado mediante instrumentos jurídicos en la adquisición y financiamiento del inmueble.

La denuncia fue presentada por Marco Antonio Rico Mercado, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, junto con los senadores Sandra Simey Olvera Bautista y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, además de legisladoras y legisladores federales del partido.

Entre los diputados mencionados se encuentran Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Ricardo Crespo Arroyo, Daniel Andrade Zurutuza y Eunice Abigail Mendoza Ramírez.

Morena afirmó que la denuncia forma parte de su postura contra la corrupción y la opacidad en el uso de los recursos. El partido pidió que las autoridades actúen con rigor y profundicen en las investigaciones para esclarecer los hechos señalados.