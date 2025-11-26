El influencer Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, logró obtener un amparo que frena su detención y el congelamiento de cuentas.

Lo anterior, luego de que una jueza del estado de Baja California admitió conceder la medida a Markitos Toys, quien presentó la solicitud ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Mexicali.

Markitos Toys obtiene amparo; evita su detención, extradición y congelamiento de su dinero

Este martes 25 de noviembre se dio a conocer que el influencer Markitos Toys logró obtener un amparo.

Con el que evita, de manera momentánea, cualquier orden de aprehensión o extradición en su contra, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Markitos Toys podría ser uno de los operadores financieros de "el Nini" (Tomada de internet)

Y es que cabe recordar que abogados de Markitos Toys presentaron una solicitud de amparo, misma que fue elaborada contra autoridades federales, entre ellas la propia presidencia de México, la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso la Policía Internacional (Interpol).

Lo anterior, tras asegurar que requiere “medidas de protección” ante posibles ordenes de captura en su contra.

Y es que Markitos Toys sería investigado por posibles nexos con el crimen organizado, por lo que sería parte de indagatorias a nivel federal.

Puntualmente, sería la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien tendría en la mira al influencer por posibles actividades de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa; entre ellas, las facciones de Los Chapitos o La Mayiza.