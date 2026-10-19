La secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona reportó que entre 2022 y 2026, el Gobierno de Tlaxcala a cargo de Lorena Cuéllar ha destinado un presupuesto acumulado de 2 mil 312 millones de pesos a programas sociales, con una cobertura de alcanza los 60 municipios y beneficia a más de 220 mil personas anualmente.

Durante los Diálogos Circulares, la secretaria de Bienestar destacó que la administración de la gobernadora de Tlaxcala consolidó una política social que articula recursos, programas y capacidades institucionales para ampliar la atención a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

María Estela Álvarez reporta atención anual en Tlaxcala (cortesía )

¿Cuánto invirtió Tlaxcala en programas sociales?

La secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez explicó que, con la creación de la Secretaría de Bienestar en 2022, se integraron las funciones que anteriormente desarrollaban de manera separada el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Finanzas.

Esta reorganización permitió incrementar los recursos destinados a los programas sociales estatales, que pasaron de 154 millones de pesos a 400 millones en 2022. También se establecieron mecanismos de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para ampliar la cobertura y evitar duplicidades en la entrega de apoyos.

Entre 2022 y 2026, la administración estatal reportó 56 mil 212 acciones de mejoramiento de vivienda y equipamiento, entre las que destacan:

14 mil 843 calentadores solares.

13 mil 874 tinacos.

6 mil 763 apoyos para puertas y ventanas.

3 mil 253 estufas ahorradoras.

2 mil 217 sistemas de captación de agua.

A estas acciones se suman la instalación de paneles solares y la construcción o mejora de pisos, techos y baños. También se entregó equipamiento doméstico mediante los programas Bienestar para tu Familia y Bienestar para tu Hogar.

María Estela Álvarez reporta atención anual en Tlaxcala (cortesía )

¿Qué apoyos sociales ofrece el Gobierno de Tlaxcala?

En materia de salud, la Secretaría de Bienestar informó que 195 mil personas están afiliadas a Bienestar para tu Salud, programa que ofrece servicios médicos gratuitos.

En alimentación, se reportó atención nutricional para 2 mil 58 niñas y niños, la instalación de 286 módulos de autosuficiencia alimentaria y el apoyo a 7 mil 590 mujeres mediante Bienestar para tu Nutrición, que otorga mil pesos mensuales para comprar productos de la canasta básica.

Respecto a las personas con discapacidad, entre 2022 y 2026 se han entregado 59 mil 928 ayudas funcionales. Además, durante 2026, un total de 19 mil 258 personas reciben una pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Los apoyos también incluyen a comunidades indígenas. Según la secretaria, se financiaron proyectos productivos para 450 personas, con recursos de 50 mil pesos por proyecto, y se entregaron molinos de nixtamal a 904 mujeres.

En cuanto a infraestructura comunitaria, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) contempla una inversión acumulada de 80.76 millones de pesos entre 2025 y 2026. Los recursos están destinados a proyectos definidos por 38 comunidades de 15 municipios.

María Estela Álvarez reporta atención anual en Tlaxcala (cortesía )

Tlaxcala reporta reducción de la pobreza entre 2020 y 2024

La secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez relacionó los resultados de los programas sociales con la reducción de la pobreza en Tlaxcala. De acuerdo con las cifras presentadas, la proporción de población en situación de pobreza pasó de 59.3 por ciento en 2020 a 40.8 por ciento en 2024, una disminución de 18.5 puntos porcentuales.

Durante ese periodo, 202 mil personas superaron la condición de pobreza y 69 mil dejaron atrás la pobreza extrema.

La secretaria también señaló que, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala ocupó el primer lugar nacional en número de programas y acciones de desarrollo social registrados, con 108.

Otros indicadores presentados muestran cambios en las condiciones de las viviendas. Entre 2020 y 2025, la proporción de viviendas con tinaco aumentó de 82.91 a 90.54 por ciento, mientras que la disponibilidad de calentadores solares pasó de 70.8 a 81.7 por ciento.

En materia alimentaria, la proporción de personas con carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad disminuyó de 34.7 a 18.9 por ciento, lo que representa una reducción de 15.8 puntos porcentuales.

La Secretaría de Bienestar indicó que continuará trabajando para ampliar la cobertura territorial de los programas sociales y priorizar la atención de las familias que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.