El linchamiento del Güero en Yucatán estremeció a la sociedad del sureste mexicano.

La violencia extrema se dejó a ver a flor de piel en este linchamiento a Ismael Alejandro Abán Canché, alias “El Güero”, tras agredir a una mujer de la tercera edad con un machete.

Un linchamiento y la muerte violenta de una mujer de la tercera edad fueron el detonante de fuertes fotos y videos del ataque en Tekit, Yucatán.

Linchamiento del Güero en Tekit, Yucatán: fotos y videos del ataque

El pasado 28 de enero, Ismael Alejandro Abán Canché, alias El Güero, atacó a Candelaria, una mujer de la tercera edad, en la cabeza con un machete, mientras ella estaba sentada afuera de su casa.

Aunque trató de correr de la escena del crimen fue alcanzado por vecinos y comenzaron a golpearlo brutalmente.

En redes sociales circulan varias fotos y videos del hecho, donde se ve que Ismael Alejandro además de ser despojado de su ropa y zapatos, fue agredido con todo tipo de cosas, hasta piedras.

También fue atado y aunque la policía municipal, Policía Estatal de Investigación y Guardia Nacional ya lo habían detenido a las 11 de la noche, los pobladores lograron capturarlo cuando era trasladado hacia una patrulla.

Linchamiento del Güero en Yucatán (Redes sociales)

Tras una golpiza brutal por varios sujetos, una turba amarró al Güero, y lo quemó.

Linchamiento del Güero en Yucatán (Redes sociales)

Una vez que se apagaron las llamas, se puede ver en las fotos el cuerpo inerte del Güero calcinado, mientras que pobladores seguían en la escena observando los restos.

Linchamiento del Güero en Yucatán (Redes sociales)

Los videos son perturbadores pues se observa desde el inicio hasta el desenlace en el linchamiento del Güero en Tekit, Yucatán.

Así fue el momento en que una turba enardecida en #Tekit, #Yucatán, bajó de una camioneta policial a un sujeto, a quien luego lincharon y prendieron fuego. pic.twitter.com/GynaU4La3a — Juan Venegas (@juan_venegas) January 28, 2025

La furia contra El Güero se desató tras el ataque a Candelaria, Doña Caty, debido a que perdió la vida en un hospital.

Yucatán no está dentro de los 5 estados más peligrosos de México

Yucatán no figura entre las más peligrosas de México de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de noviembre 2024.

Pero de acuerdo con este reporte los 5 estados más peligrosos de México en el 2024 y hasta el mes de noviembre, a partir de las denuncias, son:

Guanajuato: 2 mil 324

Baja California: Mil 942

Edomex: Mil 819

Chihuahua: Mil 555

Nuevo León: Mil 417

En tanto respecto a cifras de más víctimas de homicidios dolosos son: