Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato, dio inicio a la entrega estatal de útiles escolares y mochilas gratuitas para más de 586 mil estudiantes de primaria durante el ciclo 2025-2026. En Romita, reafirmó que la educación es clave para cambiar vidas y generar equidad.

Distribución y contenido de kits

En la primera etapa, correspondiente a la Delegación Regional IV Irapuato, se entregarán más de 157 mil kits adaptados al grado escolar, incluyendo cuadernos, lápices, juegos de geometría y mochilas resistentes, beneficiando a 8 mil 181 estudiantes en Romita.

Apoyos al campo

La Gobernadora encabezó también la entrega de apoyos agrícolas en Romita, con una inversión de más de 2.7 millones de pesos para entregar maquinaria y herramientas que modernicen el campo y mejoren la producción familiar.

Compromiso social y presencia institucional

Libia Dennise destacó que estos programas buscan apoyar a todas las familias rurales y educativas, contando con la participación de autoridades locales y estatales, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Gente con el desarrollo integral de Guanajuato.