Layda Sansores, gobernadora de Campeche, revelará un nuevo audio de Alejandro Moreno en su programa el Martes del Jaguar, que realizará desde su casa para no utilizar “ningún recurso público”.

Fue durante su discurso por la presentación de su primer informe de gobierno que Layda Sansores, que celebró bailando en el evento, adelantó que revelará un nuevo audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a pesar de la suspensión que le impide hacerlo.

Esto, porque según la gobernadora de Campeche, la suspensión señala que no puede utilizar recursos públicos para revelar los audios de Alejandro Moreno, y por eso lo hará desde su casa, con ayuda de su familia y “voluntarios”.

Layda Sansores dijo que después de que “ganaron la mitad del amparo”, el próximo martes 16 de agosto van a anunciar un nuevo audio de Alejandro Moreno porque la determinación del juez no significa que ya no puedan hablar.

“Les voy a dar un anuncio gratis. Para el próximo Martes del Jaguar, al ganarse la mitad del amparo, vamos a anunciar un nuevo audio porque el juez, el señor Lord Brother, dijo que no se podía hablar pero no, lo que no podemos es usar recursos públicos”.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche