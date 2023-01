Durante la emisión de 24 de enero del Martes del Jaguar, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, respondió sobre los chats filtrados que presentó Proceso sobre su sobrino y Alejandro Moreno Cárdenas.

La gobernadora de Campeche aseguró haber leído los chats, sin embargo, desacredito la información y negó que la esposa de su sobrino haya desviado fondos para una campaña de Morena.

“Brutos, cuando fue la campaña, ya estaba el gobernador Aysa (Carlos Miguel Aysa González), y la esposa de Gerardo (Sánchez Sansores) ya no era secretaria de Finanzas: se equivocaron” señaló Layda Sansores.

En ese sentido, la gobernadora de Campeche dijo, en relación a la publicación del semanario, “hubieran investigado” y remató sobre la información: “da vergüenza Proceso”.

El Martes del Jaguar regresa. (Twitter)

Proceso exhibe chats del sobrino de Layda Sansores

El 24 de enero de 2022 la revista Proceso exhibió una serie de chats entre Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores, y su esposa, América del Carmen Azar Pérez.

La conversación entre ambos data de cuando la pareja trabajó en el equipo del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”. Sin embargo, lo hicieron como agentes dobles.

América del Carmen Azar Pérez, quien trabajó como secretaria de Finanzas durante la administración de Alejandro Moreno, aprovechó para desviar recursos hacia la campaña de Morena, de acuerdo con la filtración.

“No te preocupes tía, estoy preparando un santo vergazo. Tú sabes cómo operamos nosotros. No me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito. Hoy los resultados saltan a la vista”, revela el chat.

Alejandro Moreno Cárdenas (Victoria Valtierra / Victoria Valtierra)

Layda Sansores: Por un momento pensé que le servías a Alito

De acuerdo con la filtración, Layda Sansores respondió el mensaje de América del Carmen Azar Pérez y le dijo: “Lo sé, lo sé, pero por un momento pensé realmente que le servías de corazón a Alito. Hasta sentí celos cuando empezó a tener mucho acercamiento con Andrés Manuel”.

“No me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande, que me lo chingaba a cada rato y nunca se dio cuenta”, respondió la esposa de Gerardo Sánchez Sansores, según Proceso.