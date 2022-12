Layda Sansores contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reiteró su intención de migrar la totalidad de las operaciones de Pemex a Campeche.

De acuerdo con AMLO, antes de que termine su sexenio; sin embargo, Layda Sansores aseguró que la ciudad no tiene la capacidad para albergar las funciones de Pemex.

Desde la conferencia mañanera del 5 de diciembre, AMLO aseveró que sí hay forma de mantener a Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche y reiteró que cumplirá con su compromiso antes de terminar su mandato.

Layda Sansores se derrite ante AMLO en su mañanera: “eres de otra dimensión, no te comprenden, te amamos”

AMLO recordó que tiene un compromiso que no ha logrado cumplir y que busca que se materialice antes de que termine su gobierno.

Este compromiso es que Pemex se traslade por completo a Ciudad del Carmen, Campeche, cosa que se ha logrado parcialmente.

“Tenemos un compromiso que no hemos cumplido, el que Pemex se va a trasladar a Ciudad del Carmen antes de que finalice el gobierno”

Sin embargo, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que no se va a poder pasar todo el funcionamiento de Pemex a Ciudad del Carmen.

Además, aclaró que el mismo presidente municipal de Ciudad del Carmen ha pedido que “ya no vengan más” porque el municipio se encuentra saturado.

Por ello, Layda Sansores, pidió revalorar el plan de que Pemex pase la totalidad de sus operaciones a Campeche.

“Es que creo que ya está saturado el Carmen también eh, además que comprendemos a Octavio, no es que lo quiera defender porque pues queríamos que vinieran todas los oficinas. Ya trajo gran parte y le preguntaba al presidente municipal y dijo: no, ya mejor que ya no vengan más porque están saturados, está saturado el tráfico, en fin. Yo creo que habría que valorarlo, revalorar ¿no?”

Layda Sansores