Layda Sansores, gobernadora de Campeche y creadora del Martes del Jaguar, prefirió no revelar qué hizo durante sus 19 días de vacaciones.

La gobernadora fue abordada por los medios de comunicación, quienes le preguntaron cómo disfrutó sus 19 días de vacaciones que estuvo fuera de Campeche.

Sin embargo, Layda Sansores no se mostró muy contenta ante el cuestionamiento y prefirió no contar qué hizo en su periodo vacacional de diciembre.

Layda Sansores ignoró orden del TEPJF y no ofreció disculpa a diputadas del PRI

La morenista pidió que no se le preguntara al respecto, pues dijo que fueron sus vacaciones y que hizo “lo que se le dio su regalada gana”.

“Lo que se me dio mi regalada gana, fueron mis vacaciones, ni me preguntes, yo no te pregunto qué haces en la noche en la cama y con quién”.

Layda Sansores