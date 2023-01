Layda Sansores, gobernadora de Campeche, le dio un tierno abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mañanera por la construcción del Tren Maya.

Desde la conferencia mañanera del 23 de enero, Layda Sansores señaló que la entidad que gobierna será muy beneficiada por el Tren Maya por lo que decidió agradecer al presidente.

Por ello, al terminar su intervención, Layda Sansores decidió darle un tierno abrazo a AMLO, quien le correspondió muy alegre.

Layda Sansores acudió a la conferencia mañanera de AMLO para hablar sobre los beneficios que traerá el Tren Maya a Campeche, entidad que gobierna.

La gobernadora aseguró que AMLO es “el más mejor presidente de México” , como dirían los mayas en su entidad, apreciación que comparte.

Además, aseveró que el Siglo 21 estará siempre marcado como “el siglo del Tren Maya”. por lo que agradeció a AMLO, a quien calificó como “hombre noble” por dar la “mas grandiosa obra histórica a mi patria chica”.

Luego, se acercó con los brazos abiertos a AMLO para darle un abrazo, cosa que respondió el presidente, con un abrazo fuerte.

Después, de frente a los asistentes a la mañanera, AMLO levantó el brazo de Layda Sansores mientras ambos sonreían.

Layda Sansores alabó al Tren Maya, una de las obras primordiales del gobierno de AMLO, y arremetió contra quienes critican su construcción por motivos ambientales.

De acuerdo con la morenista, no entiende a quienes “no perdonan los aciertos” del gobierno de AMLO o se quejan por la conciencia ambiental.

Asimismo, aseveró que no ha habido mayor conciencia ambiental que la que existe ahora, por lo que se va a cuidar de los murciélagos, pero también se verá por “los gritos del hambre”.

“Ay, ay, ay cómo les duele a quienes no perdonan los aciertos de este gobierno y me cuesta entender a quienes no entienden porque ¿de qué se quejan?, que si no se cuida el ambiente, que si se va a alterar el sueño de los murciélagos, nunca creo se había tenido tanta conciencia ecológica. Y si nos vamos a preocupar por el silencia de los murciélagos, pero también por los gritos del hambre”

Layda Sansores