Mon Laferte revela que sufrió acoso sexual por varios productores musicales

La cantante chilena Mon Laferte reveló que ha sufrido acoso sexual por varios productores musicales a lo largo de su carrera musical.

En conferencia ed prensa vía remota, Mon Laferte lamentó que, cuando se trata de mujeres artistas, en muchos casos no es suficiente con que demuestren su talento.

Y es que, dijo Mon Laferte, muchos productores musicales les exigen a las mujeres compensaciones de tipo sexual para ayudarlas a impulsar su carrera.

¿Cómo lo sabe? Mon Laferte reveló que ella vivió en carne propia esa situación, cuando acudió a pedir ayuda de algunos productores:

“Llegar con un productor a mostrarle mi trabajo y siempre hay un coqueteo que depende de cómo responda a ese coqueteo si obtenía buenos resultados con el productor o no, si vamos a trabajar juntos o no. Es muy agotante”

¿Cómo logró superar esa situación y se convirtió en la exitosa cantante que es hoy en día? Mon Laferte dijo que tuvo que trabajar el doble, por no caer en las insinuaciones de los productores:

“He tenido que trabajar mucho más, esforzarme mucho más y ser totalmente independiente, para no necesitar de ningún productor que antes de querer trabajar quiere acostarse conmigo”

Mon Laferte señaló que también, al principio de su carrera tuvo que hacer oídos sordos a comentarios discriminatorios, que ponían en duda su talento por ser mujer:

“Yo creo que, a lo largo de mi vida, al principio era mucho no tomar en serio el ‘como es mujer, no compone, no toca’, ese tipo de cosas. Era estar demostrando siempre el doble, esforzarme el doble en relación al colega hombre”

Mon Laferte