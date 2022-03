Tania Lizardo denuncia que sufrió acoso en su adolescencia, pero afortunadamente pudo hablar con su mamá quien de inmediato puso manos en el asunto y despidieron a esta persona.

Tras la denuncia de Sasha Sokol, Tania Lizardo confesó que vivió un momento muy incómodo cuando un hombre la abrazó de manera inapropiada, pero afortunadamente ella pudo salir de la situación.

En ese sentido Tania Lizardo pidió a los papás creerles a sus hijos cuando les dicen que vivieron un momento incómodo, pues recordó que muchos consideran que es culpa de la víctima.

En entrevista para el programa Hoy, Tania Lizardo reveló que sufrió acoso cuando era una adolescente, pero afortunadamente pudo salir de la situación.

Tania Lizardo recordó que en una ocasión un hombre la abrazó, pero la hizo sentir muy incómoda y en ese momento no supo cómo reaccionar.

Aunque en ese momento quedó paralizada, Tania Lizardo pudo irse y no pasó. Pero confesó que en ese momento no supo cómo reaccionar.

“En algún momento más chica si sufrí un abrazo de esos abrazos que dices: ‘¡ah!, me quedé paralizada de no saber qué hacer. Yo sentí un abrazo muy feo, que te respiran, me quedé paralizada y me fui”

Tania Lizardo