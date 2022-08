Tras su detención por haber encabezado la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la república, ya no es bienvenido en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En redes sociales, circulan imágenes donde alumnos de la UAEH muestran que Jesús Murillo Karam ya no es bienvenido en dicha casa de estudios y exigen que sea cambiado el nombre de un auditorio que se llama como el ex procurador y ex gobernador de Hidalgo.

Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la tarde del viernes 19 de agosto luego de que se reveló un nuevo informe del caso Ayotzinapa.

Hoy miércoles 24 de agosto se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam en los juzgados del Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Alumnos de la UAEH exigen que sea cambiado el nombre del auditorio Jesús Murillo Karam; lo llaman “asesino”

Alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH exige que sea cambiado el nombre al auditorio principal del plantel por llamarse “Jesús Murillo Karam”.

“Exigimos cambio de nombre para el auditorio JMK”, señala un panfleto con la imagen del ex funcionario pegado en uno de los pasillos del instituto con la leyenda “Preso por caso Ayotzinapa” en la parte superiores.

Llaman asesino a Jesús Murillo Karam (Especial)

Asimismo, en señalamientos colocados en alusión al auditorio, alumnos de la UAEH tacharon el nombre “Jesús Murillo Karam” para poner leyendas como “Asesino”, o el número “43″ por el número de normalistas desaparecidos.

Además, el alumnado colocó una manta con el mensaje “Alto a la policía represora en Real del Monte”, municipio de donde es originario Jesús Murillo Karam, y donde recientemente fue acusado de represión el alcalde Alejandro Sierra Tello al encarcelar a 60 alumnos de la UAEH a la salida de una fiesta.

Es importante mencionar que la UAEH ni el ICSHu, donde se encuentra el inmueble mencionado, han expresado una postura oficial sobre la exigencia de cambiar el nombre del auditorio Jesús Murillo Karam .

¿Quién es Jesús Murillo Karam?

Jesús Murillo Karam es licenciado en Derecho egresado de la UAEH, casa de estudios en la que se desempeñó como docente y jefe del área de Historia entre 1972 y 1974.

Cabe recordar que Jesús Murillo Karam también fue gobernador de Hidalgo en el periodo de 1993 a 1998 .

Al ex procurador Jesús Murillo Karam la FGR busca vincularlo a proceso por los delitos de:

tortura

desaparición forzada

contra la administración de justicia