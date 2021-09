Matan a Mario Lemus, hijo de diputado local de Jalisco

México. -Mario Lemus, hijo del diputado local en Jalisco de Morena, Arturo Lemus Herrera, fue asesinado al interior de un panteón, en el municipio de Zapopan, Guadalajara.

Alrededor de las 14:30 horas, Mario Lemus, hijo del diputado local de Jalisco, fue asesinado en el panteón Recinto de Paz, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Mario Lemus, de 20 años de edad, se encontraba de visita a un ser querido en el panteón, ubicado en el cruce de avenidas Aviación y Santa Margarita, colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan.

Sin embargo, el hijo del diputado local de Jalisco fue asesinado con un arma de fuego al estar retirándose del panteón, detalló la Fiscalía de Jalisco.

Mario Lemus fue agredido con un arma de fuego por varios sujetos de manera directa, quienes viajaban en un automóvil de lujo, aseguró la Fiscalía.

Tras los hechos, al lugar arribaron elementos de la Comisaría de Zapopan quienes tras corroborar el asesinato solicitaron mando y conducción al agente del Ministerio Público.

En el lugar de los hechos, el personal del Ministerio Público aseguró un castillo percutido, así como un cargador de arma de fuego y otros indicios.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó sus condolencias al diputado Arturo Lemus por el asesinado de su hijo, en una publicación de Twitter

Enrique Alfaro aseguró que instruyó a la Fiscalía del Estado de Jalisco a no cesar las investigaciones y encontrar a los responsables del asesinato del hijo del diputado.

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la Fiscalía del Estado de Jalisco a no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco