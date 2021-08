El pasado 8 de agosto, el grupo de influencers ‘Las Chiquirrucas’ engañó y abusó sexualmente de una persona migrante.

Fue hasta hace unas horas que tres integrantes de Las Chiquirrucas reaparecieron en redes para dar su postura al respecto.

De acuerdo con el comunicado de la Casa del Migrante, fueron los influencers Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera y Gabriel Roth -de Las Chiquirrucas- quienes participaron en el abuso.

La respuesta de Las Chiquirrucas acerca del abuso sexual cometido contra el migrante, tardó en llegar y recibió un sinfín de críticas negativas.

Y es que, tanto Charlie de Aguinaga como Antonio Álvarez y Fer Rivera, se disculparon y deslindaron su responsabilidad de los actos.

Además, excusaron el abuso describiéndose “ignorantes” y asegurando que “siguen aprendiendo”.

El influencer Charlie de Aguinaga , por ejemplo, dio su postura sobre Las Chiquirrucas a través de una transmisión en vivo en Instagram.

En esta, explicó que él nunca participó en el abuso porque “está en contra de este tipo de acciones”.

“Sé que estoy involucrado en esto por acciones del pasado. Esto no quiere decir que esté o estuviese de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer nada.”

Más adelante, Charlie de Aguinaga se deslindó del grupo Las Chiquirrucas porque “ya no lo representan”.

“Ya no me representan. Chiquirrucas ya no forma parte de mi forma de pensar actual (…) no forma parte de mi persona al día de hoy”.

Charlie de Aguinaga