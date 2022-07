La Fiscalía de Jalisco revictimizó a Luz Raquel Padilla y desestimó las denuncias contra su vecino Ismael Quintero, al sugerir que ella se autolesionó y ocasionó su propia muerte.

En conferencia de prensa este martes 26 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco presentó algunos avances del caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue golpeada y quemada viva el 16 de julio pasado en Zapopan.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco presentó material, como fotos y videos, y realizó comentarios sugiriendo que Luz Raquel es la responsable de su muerte, pues aseguraron que ella compró el alcohol y el encendedor involucrados en el caso.

A través de redes sociales, colectivas feministas comenzaron a acusar a la Fiscalía de revictimizar a Luz Raquel Padilla.

¿Qué dijo la Fiscalía de Jalisco sobre Luz Raquel Padilla?

Sobre los hechos del 16 de julio, cuando Luz Raquel Padilla fue quemada viva, la Fiscalía de Jalisco mostró imágenes donde se ve un encendedor y una botella de alcohol.

Mostraron una ilustración con 5 lugares que serían clave del día que sucedió la agresión contra la mujer; Luz Raquel salió con su mamá e hijo de su casa a un taller, luego, unos conocidos le dan un “aventón” al cruce de las avenidas Juan Pablo Segundo y Arco La Estrella.

Después de esto, dice la Fiscalía que Luz Raquel ingresó a una farmacia y compró dos botellas de alcohol, y que luego fue a una vinatería a comprar un encendedor color rojo.

Lo siguiente registrado por la dependencia fue que Luz Raquel fue vista por asistentes a un evento religioso encendida, y que acudieron a ayudarla.

“Toda esta información que se está poniendo aquí pedimos que se le dé el manejo correcto porque es una investigación abierta, nos interesa que se objetiva, jamás le daríamos un enfoque diferente pero es importante que tengan acceso a lo que consideramos se puede informar”. Fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz

Además, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz dijo que un paramédico que ayudó a Luz Raquel Padilla cuando se estaba quemando, así como dos testigos que se acercaron, señalaron que la víctima repetía que se había quemado.

Y afirmó que Ismael Quintero, el vecino de Luz Raquel, no ha sido ubicado en el parque donde la mujer fue agredida; es decir, que el hombre no ha sido identificado en el lugar de los hechos, aunque no señaló en que se basa para esta conclusión.

Aseguró que están agotando la investigación pero que “consideraron necesario” compartir toda esa información del caso: “Yo soy el primer interesado en investigar y por eso no voy a emitir comentarios adelantados ni sacar conjeturas ni conclusiones, todo lo que les acabo de informar es general”.

La primera denuncia que realizó Luz Raquel Padilla

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, explicó que la primera denuncia la realizó Luz Raquel Padilla el 6 de mayo de 2022 , contra su vecino por los delitos de lesiones, amenazas y contra la dignidad de las personas.

Esta carpeta se judicializó el 13 de mayo y es por este caso que Ismael Quintero fue detenido el 20 de julio pasado.

La Fiscalía de Jalisco también revictimizó a Luz Raquel Padilla en esta investigación pues mostró un par de videos para sugerir que la víctima fue quien pintó las amenazas en su contra en las bardas cerca de su casa, misma que han sido compartidas por redes sociales.

“Toda esta información no tiene otra finalidad más que arribar a la verdad, la intención no es victimizar, ni revictimizar, ni criminalizar, ni a Luz Raquel ni a la persona detenida que tiene derechos”. Fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz

Según la Fiscalía, el 8 de mayo pasado, después de presentar la denuncia contra su vecino Ismael Quinterio, Luz Raquel fue grabada manipulando una cámara de seguridad y “posteriormente aparecen los gráficos en la pared”, refiriéndose a las amenazas contra ella.

Presentación de la Fiscalía de Jalisco (Tomada de video)

El fiscal dijo que ellos documentaron el 8 de mayo las amenazas: “Ella (la madre de Ismael Quintero) observa que quien empieza a rayar las paredes es la propia Luz Raquel, esa versión se está analizando (...) no es determinante ni con eso se pretende culpar a nadie”.

La Fiscalía también mostró un video donde señalan que Luz Raquel prende fuego a un objetivo al exterior de su puerta y acusa al vecino.

En la conferencia también señalaron que revisan dos carpetas de investigación contra la víctima presentadas por los padres de Ismael Quintero, esto por los conflictos vecinales que tendrían.

En este sentido, la Fiscalía omitió informar sobre sí hay más denuncias de Luz Raquel por agresiones en su contra.

Este 26 de julio se realiza la audiencia de vinculación a proceso contra Ismael Quintero por los delitos de lesiones, amenazas y contra la dignidad de las personas denunciados en mayo por Luz Raquel; aún está pendiente el proceso por el feminicidio.