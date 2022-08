Mauricio Ochmann, ex yerno de Eugenio Derbez, fue uno de los posibles afectados por el empresario inmobiliario Luis Oswaldo Espinoza Marín, quien se suicidó al reconocer que hizo fraude contra de más de 200 personas.

Cabe recordar que además de ser empresario inmobiliario mediante AJP Asesores Jurídicos Profesionales, Luis Oswaldo Espinoza Marín era tesorero de la asociación civil Apadrina un Trasplante A. C.

En esa asociación civil eran fundadores:

El Piojo Herera

Mauricio Islas

Mauricio Ochmann

Eli Castro

Luis Oswaldo Espinoza Marín “nos shingó”, dice presidenta de Apadrina un Trasplante

La propia Eli Castro, conductora y presidenta de la asociación civil Apadrina un Trasplante, dijo que Luis Oswaldo Espinoza Marín “nos shingó”, no obstante, no detalló de qué forma.

En el caso específico de Mauricio Ochmann, aún no se saben detalles sobre si él tenía inversiones inmobiliarias; si puso dinero en la Apadrina un Trasplante y las arcas fueron afectadas; o solo fue afectado en su imagen como integrante fundador de la asociación civil.

Mauricio Ochmann y Luis Oswaldo Espinoza Marín convivieron varias veces

Mauricio Ochmann, ex yerno de Eugenio Derbez, no ha declarado nada en sus redes sociales al respecto pero se conocen fotos y videos de su convivencia con él y otras personas en varias ocasiones.

Christian Nodal habría sido afectado por Luis Oswaldo Espinoza Marín

El día anterior se confirmó que Christian Nodal, quien era consejero de la asociación, también habría sido unos de los afectados.

No obstante, también se desconocen los detalles específicos de las posibles afectaciones.

Otros posibles afectado por el “estafador de Jalisco”

Otros vinculados en la creación de dicha asociación y posiblemente afectados son:

Carla Estrada, productora de TV

Omar Romano, ex futbolista

Luis de Alba, comediante

Vadhir Derbez, actor

Pablo Montero, actor

Luis Oswaldo Espinoza Marín y Carla Estrada (@DefraudadosAJP)

Luis Oswaldo Espinoza Marín tiene fotografías con Enrique Alfaro y Samuel García

Luis Oswaldo Espinoza Marín, además de actores y productoras como Carla Estrada, tiene fotografías con los gobernadores de Movimiento Ciudadano:

Samuel García, Nuevo León Enrique Alfaro, Jalisco

Luis Oswaldo Espinoza Marín y Samuel García (@DefraudadosAJP)

Defraudados por Luis Oswaldo Espinoza Marín piden ayuda a Enrique Alfaro

No obstante, no sabe si hicieron negocios con él, no obstante, los afectados piden apoyo para resolver el fraude, sobre todo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Los defraudados apuntan que el gobernador tenia conocimiento del caos y que su hermano firmó una escritura al “defraudador de Jalisco” en el mes de junio.

Enrique Alfaro y Oswaldo Espinoza Marín (@DefraudadosAJP)

De la misma manera, Luis Oswaldo Espinoza Marín, tiene al menos una fotografía con el hermano del boxeador Saúl “el Canelo” Álvarez, Ricardo Álvarez, aunque tampoco se sabe si fue ocasional.

Oswaldo Espinoza Marín y hermano de "el Canelo" (@DefraudadosAJP)

Defraudados por Luis Oswaldo Espinoza Marín piden ayuda desesperadamente

Además de pedir desesperadamente ayuda para resolver el caso a Enrique Alfaro, también solicitaron apoyo “el Canelo”, pero igualmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En otro tuit también arroban al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fin de resolver el fraude.

Credencial de asesor (@DefraudadosAJP)

Luis Oswaldo Espinoza Marín era asesor en la Cámara de Diputados y fue al Senado

Luis Oswaldo Espinoza Marín tenía una credencial de asesor de la Cámara de diputados en la actual Legislatura, sin que se sepan detalles de a cuál bancada o diputados asesoraba.

Como parte de la asociación Apadrina un Trasplante, fue al Senado de la República a reunirse con varios senadores, sobre todo de Movimiento Ciudadano, donde Samuel García García se tomó una foto con él, cuando aún no era gobernador.

Ahí se reunió con senadores como:

Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano

Dante Delgado, Movimiento Ciudadano

Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano

Verónica Delgadillo, Movimiento Ciudadano

Samuel García, entonces senador y hoy gobernador de Movimiento Ciudadano

Miguel Ángel Mancera, PRD

Xóchitl Gálvez, PAN

Entre otros

Luis Oswaldo Espinoza Marín en el Senado (@DefraudadosAJP)

Luis Oswaldo Espinoza Marín confiesa fraude en video y luego se suicida

Cabe recordar que por la pandemia de Covid-10, “el ganso” sobrehipotecó las propiedades donde estaban puestas las inversiones de sus más de 200 afectados.

Dijo que durante 30 años dio los pagos correspondientes a intereses pero no se pudo en los últimos cuatro meses, por los cuales no podía seguir con su vida.

Y es que dijo que no tenía la tranquilidad por la situación, pero también por amenazas de muerte.

Luis Oswaldo Espinoza Marín, abogado de profesión, pidió perdón a su familia por suicidarse en un video que dejó previo a que lo encontraran muerto sobre su cama.

Se dio un disparo cuando agentes de la Fiscalía de Jalisco catearon su casa, así como sus oficinas.