Alma Rosa Rivera Martínez, mejor conocida como “La Leona”, fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento forzado para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los primeros reportes refieren que Alma “La Leona” habría asumido ese papel tras la detención de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, vinculado con actividades de reclutamiento en el Rancho Izaguirre.

De acuerdo con el reporte oficial, Alma “La Leona” fue detenida el 20 de febrero en la localidad de Tala en la colonia de San Javier, en la calle de Nicolás Bravo, entre calles Brizuela y Alcalde.

Alma “La Leona” sería la pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”

Alma Rosa Rivera Martínez, “La Leona”, fue identificada como la presunta pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, reclutador de sicarios del CJNG vinculado con el Rancho Izaguirre.

En marzo de 2025, “El Lastra” fue detenido en la capital del país por su presunta responsabilidad en el reclutamiento de personas para llevarlos a campos de adiestramiento del CJNG.

Según apuntes encontrados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, este hombre se hacía llamar “Comandante Lastra”, y era encargado de instruir en actividades de “pista, armamento y desarme”.

Un año después, su pareja fue ubicada en la colonia San Javier por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el lugar, Alma “La Leona” fue tenida y posteriormente trasladada a las instalaciones de la FGR en Guadalajara donde se definirá su situación jurídica.