La Fundación Jorge Vergara y Club Deportivo Guadalajara se unieron al Club Sporting Cristal y la Fundación Semillero de Campeones para implementar en Perú una nueva edición del prógama Pásala, que utiliza el fútbol como herramienta para promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa se desarrolla en Cantagallo, en el distrito del Rímac, en Lima, y comenzó en septiembre con 86 participantes. Durante sus 12 meses de ejecución, el programa proyecta beneficiar directamente a entre 100 y 180 niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años, además de involucrar a entre 50 y 80 familias.

Chivas y Sporting Cristal se unen para impulsar el fútbol en Perú (cortesía)

Pásala llega a Cantagallo con entrenamientos y acompañamiento socioemocional

El programa busca utilizar el fútbol para fortalecer el desarrollo integral de las y los participantes, así como sus vínculos familiares y una cultura de paz.

La alianza entre Fundación Jorge Vergara, Club Deportivo Guadalajara, Club Sporting Cristal y Fundación Semillero de Campeones permitirá desarrollar actividades deportivas y acompañamiento socioemocional para niñas, niños y adolescentes de la comunidad de Cantagallo.

Con esta nueva edición de Pásala en Perú, las instituciones participantes buscan generar un espacio de desarrollo para la infancia y adolescencia mediante el deporte, con la participación de las familias durante el proceso de 12 meses.