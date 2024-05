Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena, denunció a integrantes de Movimiento Ciudadano de emprender una guerra negra en su contra.

En su denuncia, aseveró que su contrincante del partido naranja, Verónica Delgadillo, se burla del problema de desaparecidos por lo que le exigió un alto a sus acciones en su compaña por Guadalajara.

Por lo anterior, Chema Martínez señaló que si bien está acostumbrado al golpeteo en tiempos de campaña, considera una falta de respeto que se difundan fichas de búsqueda con su rostro.

En su opinión, eso habla de la poca calidad moral que tiene Movimiento Ciudadano , pues el problema de desaparecidos es sumamente preocupante para Jalisco.

“No permitiré que se mofen de la causa de los desaparecidos de los jaliscienses y los tapatíos. No lo voy a permitir. No tengo inconveniente sobre su guerra sucia, no tengo inconveniente de su guerra negra. Voy a seguir caminando las calles con alegría y esperanza, pero hoy me detengo para denunciar esta bajeza. No voy a permitir que utilicen las causas de las personas desaparecidas, burlándose a través de un panfleto en una campaña electoral”

Chema Martínez,