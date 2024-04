Chema Martínez, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía de Guadalajara en las elecciones 2024, pidió salir a vota el próximo 2 de junio a favor de Morena en todos los niveles

Chema Martínez hizo una visita a la colonia Miravalle, donde recordó sus inicios y anunció un nuevo cambio para traer justicia social a sus habitantes.

Recordó que su lucha fue desde muy joven y actualmente busca sacar a Movimiento Ciudadano a pesar de la guerra sucia en su contra.

“Este camino, rumbo a la presidencia municipal de Guadalajara, va a seguir aún más, acompañado de todas las mujeres, de todos los hombres, y juntos, hombro a hombro, construir esta ruta que nos debe de llevar al cambio para mejorar Guadalajara, a sacar a estos gobiernos corruptos que son los de Movimiento Ciudadano. A estos sinvergüenzas que se dicen innovar en la política y que solo pudren lo que tocan. Para ellos todo es negocio”. Chema Martínez. Candidato de Morena en Guadalajara

Chema Martínez exhibe guerra sucia en su contra

El candidato de Morena especificó que ha encontrado situaciones como al retiro de su publicidad y bloqueo para que esta pueda ser colocada en camiones.

Por todo ello responsabilizó a las candidatas naranjas Laura Imelda Pérez y Verónica Delgadillo.

“Hoy les pido que sigamos en esta campaña con alegría, con esperanza, que nos acompañen a tocar todas las puertas de Guadalajara y también aquí a Miravalle. Este mensaje es de paz y de justicia. Vamos a ganar el 2 de junio. Voto masivo contra los abusivos. No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo, no nos van a doblar, porque aquí en Miravalle aprendí que Guadalajara no se rompe, que Guadalajara no se raja, y que Guadalajara no se vende. Voto masivo por Morena y la mega alianza”, dijo.