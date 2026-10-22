El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, una plataforma que permitirá consultar información sobre contratos, proveedores, licitaciones y uso de recursos públicos.

El anuncio se realizó mientras la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, rechazó que su administración favorezca a determinadas empresas y adelantó que solicitará una nueva auditoría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

INE facilita la consulta de contratos y procesos de licitación

La herramienta busca facilitar el seguimiento de las contrataciones mediante documentos de respaldo, fechas, montos y datos de las empresas participantes. Liliana Díaz de León, directora ejecutiva de Administración del INE, explicó que el portal estará dividido en cuatro apartados para consultar cómo contrata el organismo, qué necesita adquirir, cuáles son los procedimientos en curso y qué compras se realizaron y concluyeron.

El micrositio permitirá revisar líneas del tiempo con las distintas etapas de cada procedimiento y distinguir entre los montos contratados y los pagos documentados. También podrá consultarse desde dispositivos móviles y complementará la plataforma Compra INE, en la que el Instituto publica convocatorias, actas, fallos, contratos y programas de adquisiciones.

La presentación coincidió con señalamientos sobre presuntos vínculos entre personas relacionadas con el organismo y empresas proveedoras de materiales electorales. Ante ello, Taddei negó que existan compañías favorecidas por su administración y anunció que pedirá a la ASF una nueva revisión de los procesos de licitación.

Guadalupe Taddei solicitará nueva auditoría del INE ante señalamientos a proveedores. (Cortesía )

Guadalupe Taddei solicita revisar contratos y antecedentes de proveedores del INE

La consejera presidenta sostuvo que, para analizar los señalamientos, es necesario revisar cada expediente y considerar cuándo se realizaron las contrataciones, así como los cargos que ocupaban las personas involucradas al momento de tomarse las decisiones. Con ello, pidió distinguir entre los procedimientos efectuados antes de la incorporación de determinadas personas al Instituto y aquellos en los que pudieron haber participado.

Taddei indicó que algunos proveedores mantienen relaciones comerciales con las autoridades electorales desde 2019 e incluso desde la etapa del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). También señaló que las personas mencionadas en las publicaciones ya no trabajan en el INE y que, según sus declaraciones patrimoniales y de intereses, negaron participar en empresas, sociedades o asociaciones.

Los antecedentes fueron remitidos al Órgano Interno de Control (OIC), que deberá determinar si existieron omisiones o falsedades en esas declaraciones. Taddei aseguró que el Instituto entregará la documentación que solicite dicha instancia.

Sobre la compra de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, explicó que la licitación se declaró desierta y que posteriormente se recurrió a una adjudicación directa, sustentada en una investigación de mercado.

La nueva auditoría permitirá revisar los expedientes de los procedimientos de contratación, mientras que las autoridades competentes deberán determinar si existieron irregularidades.