El Gobierno de San Luis Potosí, a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), acercó actividades lúdicas e interculturales a comunidades de Tancanhuitz para fortalecer el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Derechos de la niñez indígena en la Huasteca: Indepi realiza talleres en Tancanhuitz. (cortesía )

Niñez Tének y Náhuatl participa en talleres sobre sus derechos

Mediante dinámicas de juego, música y arte, niñas y niños de los pueblos Tének y Náhuatl de Poytzen y Xolol Bethania participaron en actividades diseñadas para reconocer sus derechos y valorar su identidad, lengua y pertenencia comunitaria.

Las actividades buscan generar espacios de participación para la niñez indígena, además de fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural presente en las comunidades de la Huasteca.

Indepi fortalece la identidad cultural de niñas y niños

La directora general del Indepi, Bernarda Reyes Hernández, destacó que estas jornadas generan espacios en los que la niñez puede expresarse y participar activamente, al tiempo que se fomenta el respeto a su diversidad cultural.